„Ärgerlich und unschön“: Auch Spiel der Recken in Göppingen abgesagt

Der Bus ist ohne die Recken abgefahren. Alles war bereit für das wichtige Bundesliga-Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen am Donnerstag. Während des Trainings kam dann die Absage der Göppinger wegen etlicher Corona-Fälle im Team. „Das ist ärgerlich und unschön, wenn das so kurzfristig passiert“, sagt Cheftrainer Christian Prokop, „aber sehr wichtig ist mir, da jetzt gar nicht so viel Energie und Zeit drauf zu verwenden. Wir können es nicht ändern, der Fokus liegt nun eben schon auf der Partie gegen Lemgo.“ Das Heimspiel der TSV Hannover-Burgdorf gegen Pokalsieger TBV Lemgo ist auf den 3. März vorgezogen worden. Anzeige Neun Kaderspieler, zwei Nachwuchsspieler sowie zwei Mitarbeiter aus dem direkten Mannschaftsumfeld seien betroffen, teilte Frisch Auf mit. „Wir hatten nach dem Kiel-Spiel eine gute, kurze Trainingswoche und waren gut vorbereitet“, so Prokop, „wenn man dann schon kurz davor ist, in den Bus zu steigen, fühlt sich das komisch an. Das kann man nicht anders sagen.“ Ähnlich unvermittelt hatte die TSV bereits ihr Winter-Trainingslager im Harz absagen müssen – damals jedoch wegen positiven Fällen im eigenen Team.

Die Partie in Göppingen wäre hilfreich gewesen, um weiter den Rhythmus zu finden, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen: „Das jetzt zu schaffen, ist die große Herausforderung. Die Mannschaft braucht Praxis, das ist so.“ Es ist bereits die dritte Begegnung, die verlegt worden ist. Wird es langsam eng im Terminkalender? „Natürlich wird es nicht so einfach, da gut passende Lücken im Spielplan zu finden. Aber wenn es so kommt, dass wir dann mal drei Spiele in einer Woche haben, dann ist das so.“ Neu angesetzt ist bis jetzt keine der drei Partien.

Solche Vorkommnisse professionell abhaken und nicht lange hadern, das wünscht sich der Cheftrainer. Die anderen Klubs seien schließlich auch von Absagen und Verlegungen betroffen (auch die Partie HSV Hamburg gegen Balingen fällt aus). „Und wer damit gut umgehen kann, wird in dieser Saison Vorteile haben“, stellt der Cheftrainer fest. Büchner nach Flensburg? Gerücht ist vom Tisch An Donnerstag planen die Recken ein Spiel-Ersatztraining mit einer extra Einheit für die Torhüter. Zumindest etwas Spielerisches also steht auf dem Programm. Am Freitag und Samstag ist frei oder individuelles Training angesetzt, das Team trifft sich anschließend am Sonntag wieder zum normalen Training. Mit dem Blick auf Lemgo. Darauf ist auch Linksaußen Vincent Büchner voll konzentriert. Das Gerücht, die SG Flensburg-Handewitt wolle ihn verpflichten, ist vom Tisch. Für den scheidenden Hampus Wanne hat der Vizemeister den Norweger August Pedersen geholt. „Ich bin super zufrieden, bekomme viel Einsatzzeit und spüre Verantwortung“, sagt Büchner, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft.

Das ist der Spielplan der Recken der TSV Hannover-Burgdorf in der HBL-Saison 2021/22 23. Spieltag: TBV Lemgo Lippe (H), Donnerstag, 3. März, 19.05 Uhr ©