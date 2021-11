HBL übergeht eigene Statuten: Recken ärgert Absage des Flensburg-Spiels

Es ist nur ein abgesagtes Spiel, doch die Tragweite ist gewaltig. Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf wurden am Samstagvormittag kalt erwischt, als sie von der Absage erfuhren. Die Telefone von Geschäftsführer Eike Korsen und Sportchef Sven-Sören Christophersen standen nicht mehr still. In der ZAG-Arena war schon alles vorbereitet für das Spiel um 20.30 Uhr gegen Flensburg. Mehr als 4200 Karten waren verkauft, die Recken rechneten mit 4500 Fans – das wäre Saisonrekord gewesen.

Nun ist der emotionale und wirtschaftliche Schaden groß. Der Ausfall der Partie kostet die Recken geschätzt einen sechsstelligen Betrag. Ob und wann die Partie nachgeholt wird, ist offen. Wie und wann die Fans ihr Geld zurückbekommen, ebenfalls. „Sobald der weitere Umgang mit der Spielabsage geklärt ist, folgen alle weiteren Informationen für die Ticketinhaber“, heißt es in der Mitteilung auf der Homepage.