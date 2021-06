Die letzten Handgriffe: Recken feiern Sonntag Abschied von einem Quartett

Es gibt nur eine kleine Abschiedsfeier, und diese haben die Recken vorgezogen. Bereits am Freitag trafen sie sich zu einem Essen und ließen diese besondere Corona-Saison noch einmal Revue passieren. Anzeige "Emotionales Spiel" für Ortega Nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr, ZAG-Arena) wird sich die Mannschaft schnell zerstreuen. Der scheidende Chefcoach Carlos Ortega will sich unbedingt mit zwei Punkten nach Barcelona verabschieden und möglichst noch einen Platz klettern, für ihn wird es „nach vier fantastischen Jahren in Hannover ein emotionales Spiel“.

Nicht der einzige Abschied Aber es ist ja nicht allein Ortega, der die TSV Hannover-Burgdorf verlässt. Auch für Co-Trainer Iker Ro­me­ro sowie die Spieler Malte Donker und Alfred Jönsson endet die Zeit in Hannover.



Hätte der FC Barcelona früher am Trainerkarussell gedreht und Ortega gewollt – wahrscheinlich hätte Ro­me­ro in Hannover dessen Nachfolge angetreten. Doch der 41-Jährige hatte schon bei Zweitligist Bietigheim zugesagt und steht zu seinem Wort. „Loyalität ist alles“, betont Romero. Sein Umzug ist organisiert, es war zuletzt stressig für den Trainer, er sehnt sich nach einer Pause. "Ich werde die Jungs vermissen" Vier Jahre war auch Romero bei den Recken und hat sich besonders um die jungen Spieler gekümmert und ihnen den Weg bereitet. Nicht zuletzt deshalb erfreut er sich großer Beliebtheit. „Ich werde die Jungs vermissen, sie haben sich super entwickelt. Und ich beobachte sie ja weiter“, sagt Romero. Ein Wiedersehen mit den Recken könnte es schon in der übernächsten Saison geben, sollte Bietigheim aufsteigen. „Wir haben aber keinen Druck und keine Eile“, betont Romero, der auf ein Treffen mit den Recken in den nächsten drei Jahren hofft, so lange läuft sein Vertrag bei den Schwaben.

2685 Tickets für das Saisonfinale verkauft „Hannover wird mir fehlen, es ist ein Teil von mir, meine beiden Kinder sind hier geboren“, sagt der Ex-Weltmeister. Er hätte sich einen richtigen Abschied von den Fans gewünscht, doch Corona verhindert das. Immerhin waren am Freitag aber 2685 Tickets vergriffen. Mehr als 2970 Zuschauer dürfen nicht in die ZAG-Arena, die Recken rechnen mit ausverkauftem Haus. Das wird es bestimmt auch geben, wenn sich Romeros Wunsch für seinen Freund Ortega erfüllt: „Ich möchte im nächsten Jahr in der Halle live dabei sein, wenn Carlos die Champions League gewinnt.“ Donker geht nach Eisenach Als Gegner wird Romero im nächsten Jahr auf Malte Donker in der 2. Liga treffen. Der 23-jährige Linkshänder wechselt nach zehn Jahren in Hannover zum THSV Eisenach.