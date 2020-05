Abstimmung in den sozialen Netzwerken: Wer wird der Recke der Saison?

Wem gebührt die letzte Ehre der abgebrochenen Spielzeit? Die TSV Hannover-Burgdorf lässt ihre Fans in den sozialen Netzwerken darüber abstimmen, wer der Recke der Saison ist. Dabei treten Timo Kastening, Morten Olsen & Co. im K.-o.-Modus gegeneinander an. Das Finale steigt am 1. Juni.