"Kann seine Saison werden": Recken-Coach Carlos Ortega baut auf Alfred Jönsson

Pevnov klagte im Training über Schmerzen in der Schulter, die Ursache ist unklar. Einen Zusammenstoß oder derlei hatte es nicht gegeben. Ortega indes hatte jüngst einen Unfall auf dem Fahrrad. Ein Fußgänger sei achtlos auf den Radweg spaziert. „Ich hatte Grün, es war nicht meine Schuld“, sagt Ortega, „ich konnte nicht mehr reagieren.“ Alles kann eben selbst der Erfolgscoach der TSV Hannover-Burgdorf nicht kommen sehen. Immerhin vermied er einen Sturz, zog sich aber eine Wunde an der Nase zu. Die ist inzwischen halbwegs verheilt.

So wichtig jedes Testspiel vor dem nahenden Start der Bundesliga auch ist, die Recken sind lieber vorsichtig. Bei Zweitligist HSV Hamburg schonen sie am Freitag (16 Uhr, Livestream auf twitch.tv) mit Evgeni Pevnov einen weiteren entscheidenden Spieler. Diese Saison wird lang, jeder Profi soll seine Auszeit bekommen, wenn er eine braucht – zumal in diesem Fall der Arzt dazu geraten hat. „Drei Tage wird Evgeni pausieren, es ist nicht so schlimm“, so Trainer Carlos Ortega.

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21

Dass zwei seiner Spieler schon wieder recht gut zu Fuß sind, hat Ortega mit Freude re­gis­triert. Da ist zum einen Neuzugang Filip Kuzmanovski. Ihn plagen nach wie vor Pro­ble­me mit der Achillessehne, er wird weiter geschont. „Filip hat aber begonnen zu laufen, hoffentlich wird er für den Ligastart bereit sein“, sagt Ortega.

Nejc Cehte zum Saisonstart wohl bereit

Zudem macht Linkshänder Nejc Cehte Fortschritte, er hatte sich beim Krafttraining den großen Zeh mit einer Hantel zerschmettert. Der Slowene hat das Lauftraining mit geschlossenem Schuh wieder aufgenommen. „Das ist zwar gut, ich denke, Nejc wird zum Saisonauftakt spielen können. Aber ihm fehlen ja alle Tests“, bemerkt Ortega.

Besonderes Augenmerk in Hamburg (den ersten Test in Hannover gewannen die Recken vor drei Wochen mit 42:27) liegt erneut auf Alfred Jönsson. Er schlüpft immer besser in die Rolle des Spielmachers. Muss er auch, da der andere Mittelmann Kuzmanovski angeschlagen ist. Von dem 22-Jährigen erhofft sich Ortega viel: „Er ist sehr gefährlich mit dem Ball. Das kann seine Saison werden. Und das hoffe ich für Alfred.“

In der Abwehr jedoch kann sich der Schwede noch steigern, „auch wenn wir daran schon sehr hart gearbeitet haben“, wie der Coach sagt. Jönsson soll noch etwas Zeit bekommen, das System zu verinnerlichen. Entscheidend ist: Der Trainer will auf ihn in der Defensive nicht verzichten. Eine Rolle, wie sie der überragende Morten Olsen hatte, sieht Ortega für Jönsson nicht vor. Olsen wurde nur im Angriff eingesetzt. „Alfred ist extrem schnell, ich brauche ihn im Gegenstoß, er ist da eine wichtige Waffe“, betont Ortega.

"Ich fühle mich damit wohl"

Jönsson bekräftigt, er sei bereit: „Ich fühle mich immer besser, mein Selbstvertrauen ist gestiegen.“ Ortegas Taktik, nach dem Weggang Olsens verstärkt auf Tempospiel zu setzen, kommt dem Schweden augenscheinlich entgegen. Er wird deutlich mehr Verantwortung übernehmen als in der Vorsaison. „Ich fühle mich wohl damit“, sagt Jönsson.

Am Sonntag testen die Recken erneut (16.30 Uhr, ­Swiss-Life-Hall), dann gegen den Erstliga-Aufsteiger Coburg. 500 Zuschauer sind dabei erlaubt, Eintrittskarten gibt es nur im Onlineverkauf.