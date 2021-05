Nach Arbeitssieg in Nordhorn: Recken wollen zeigen, dass sie es "deutlich besser können"

Nein, es war vieles nicht gut beim knappen 22:20-Sieg der TSV Hannover-Burgdorf bei der HSG Nordhorn-Lingen . Gegen die meisten anderen Gegner der HBL hätten die Re­cken ernsthafte Schwie­rig­kei­ten gehabt am Mitt­woch­abend. Wichtig wa­ren letztlich die zwei Punkte – in vie­ler­lei Hinsicht.

„Wir haben keine Bedenken“, versichert Linksaußen Vincent Büchner, der gegen Nordhorn das entscheidende Tor erzielte. „Trotzdem wollen wir in den nächsten Spielen zeigen, wo wir eigentlich stehen können – und dass wir es deutlich, deutlich besser machen können.“

Das generelle Saisonziel – die Top 10 – wird schwer zu erreichen sein, ist aber rechnerisch auch noch möglich. Ein Sieg gegen Stuttgart würde dabei helfen. „Wir wollen nach unten nichts mehr an­bren­nen lassen“, sagt Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen.

Mit breiter Brust zum Final Four?

Fürs Selbstvertrauen: Nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage gegen Wetzlar (Sieg), Coburg (Sieg), Lemgo (Sieg) und Berlin (Unentschieden) hatte es zuletzt gegen Ludwigshafen und Minden zwei bittere und unnötige Pleiten in Folge gegeben. Das nagte am Selbstvertrauen, fatal so kurz vorm Pokal-Final-Four kommende Woche.

Mit dem Rumpelsieg gegen Nordhorn und einem möglichen Erfolg ge­gen Stuttgart könnten die Re­cken trotzdem mit breiter Brust nach Hamburg fahren und das Halbfinale gegen Melsungen (3. Juni, 19.30 Uhr) angehen. „Man hat schon ge­merkt, dass die Mannschaft einen Rucksack mit sich herumschleppt, verunsichert durch die letzten Ergebnisse. Die nötige Leichtigkeit hat ge­fehlt. Offensiv war es zwischendurch ein großer Krampf“, sagte Christophersen, „jetzt wollen die Spieler mit einem guten Gefühl aus der Woche rausgehen.“