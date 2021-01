Recken legen wieder los: So lief der Trainingsauftakttag für Evgeni Pevnov

Trainingsauftakt in die Wintervorbereitung – da hält Sarah, die Frau von Recken-Kreisläufer Evgeni Pevnov, ihrem Mann gern mal den Rücken frei. „Sie hat mich ausschlafen lassen und sich um unsere beiden Kinder gekümmert“, sagt Pevnov. Wir haben den Handballer am Montag begleitet.

9.56 Uhr: Dunkel ist es in den Gängen der Halle. Nur an wenigen Stellen brennt Licht. An den Türen des Kabinentraktes der Recken hängen Warnschilder. Auf einem steht in dicken Lettern: „Kein Zutritt für Personen außerhalb des Testpools!“ Auf den anderen: Verhaltens-, Ab­stands- und Hygieneregeln. Auf einem Tisch vor der Tür steht ein Desinfektionsspray. Nach und nach trudeln die Spieler ein, verschwinden im Trakt und kommen wenige Minuten später getestet wieder raus. Die Ergebnisse gibt es am Dienstag.

10.02 Uhr: Pevnov flitzt die Treppe hinunter und meldet sich zum Corona-Test bei Timm Kostrzewa. Der Team-Physio ist befugt und ge­schult, die Tests durchzuführen. Die Recken werden als Profimannschaft regelmäßig getestet – und das mittlerweile schon mehr als 30-mal. Zuletzt am Freitag. „Man ge­wöhnt sich dran“, sagt Pevnov. Der Würgereiz sei bei ihm „zum Glück nicht so groß“.

11 Uhr: Treffen im nahe gelegenen Sportleistungszentrum, wo die Recken ihr Krafttraining absolvieren. Zusammen mit Physio Johannes Bode leitet Kostrzewa die Übungen. Pevnov stemmt die Gewichte ohne Probleme, als Kreisläufer gehört er ohnehin zu den kräftigsten Spielern im Kader. In der Winterpause hat er sich wie alle anderen auch anhand von Trainingsplänen fit gehalten.

13.30 Uhr: Pevnov isst zu Hause zu Mittag. Frau Sarah hat für die Familie gekocht. „Fantastisches Chili con carne“, schwärmt Pevnov. Nach ein paar Stunden Pause geht’s wieder in Richtung Halle.