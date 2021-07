"Ein erstes Beschnuppern": Recken starten mit Neu-Coach Prokop in Vorbereitung

Der Urlaub ist vorbei: Vier Wochen nach Ende der abgelaufenen Saison starten die Recken am Montag in die Vorbereitung für die neue Spielzeit 2021/22. Der neue Trainer Christian Prokop holt seine Profis am Montag am frühen Nachmittag im Erika-Fisch-Stadion zum Beschnuppern und zum Fitnesstesten zusammen. Ins Balltraining in der Halle steigt die TSV Hannover-Burgdorf erst im Laufe der Woche ein.

Nicht dabei: die Olympioniken Johan Hansen und Jonathan Edvardsson. Doppelweltmeister Hansen will mit Titelverteidiger Dänemark bei den Sommerspielen in Tokio nach Gold greifen. Der neue Recken-Spielmacher Edvardsson ist in Japan Ersatzspieler bei Vizeweltmeister Schweden.