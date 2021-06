Zu Gast in Balingen: Gelingt Recken ein Saisonrekord bei der "Hauruck-Mannschaft"?

Sie ruckeln die Tabelle im Endspurt noch ein wenig zurecht. Nach drei Siegen am Stück können die Recken in der Bundesliga sogar einen Rekord aufstellen, mehr haben sie in dieser Saison noch nicht geschafft. Am Mittwoch (19 Uhr) steht die vorletzte Partie beim noch abstiegsbedrohten HBW Balingen-Weilstetten an. „Es tut gut, dass wir noch einmal zeigen, was wir draufhaben und wo wir stehen könnten“, sagt Rechtsaußen Vincent Büchner, der zuletzt erneut stark war und neun Tore warf. „Es fühlt sich fair an, weil wir fleißig gearbeitet haben die ganze Zeit in dieser langen Saison.“

Die Mannschaft beweise Charakter und wolle mit zwei weiteren Erfolgen das Punktekonto noch ausgleichen, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen: „Es geht um nichts mehr – das ist nicht meine Einstellung. Und das ist nicht die Einstellung von den Jungs.“