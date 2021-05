"Habe es so vermisst": Martinovic gleich voll da - und endlich wieder Kabinen-DJ der Recken

Auf der Platte hatte er schon mit acht Toren ohne Fehlversuche geliefert. Dann war Ivan Martinovic endlich auch mal wieder der Mann in der Kabine, auf den es ankam. Der Mannschafts-DJ der Recken war in dieser Saison auswärts bislang untätig geblieben. Es gab nie etwas zu feiern. Also auch keinen Grund für Musik. Als einzige Mannschaft der Liga hatte die TSV Hannover-Burgdorf in der Fremde keinen doppelten Punktgewinn mitnehmen können. Bis Mittwoch.

Dazu gönnten sich die Spieler ein Bierchen. Auch die Rückfahrt im Bus verlief in dieser Saison erstmals gefühlt „schneller als die Hinfahrt“, sagte Martinovic. Logisch, mit einem Sieg im Gepäck fährt es sich leichter als mit einer Niederlage oder einem unglücklichen Unentschieden.

"Ich bin psychisch noch stärker geworden"

Um 2.30 Uhr kam der Recken-Bus in Hannover an. Trainer Carlos Ortega bat am Vormittag schon zur Krafteinheit. Ab Freitag beginnt die gezielte Vorbereitung auf Lemgo. Dann will Martinovic wieder glänzen und der Mannschaft zum Sieg verhelfen. Dass der rechte Rückraumspieler gegen Coburg neben Torwart Urban Lesjak und Kreiskante Evgeni Pevnov so eine tragende Rolle spielen würde, war nicht selbstverständlich. Schließlich hat Martinovic zuvor vier Wochen kein Handball spielen können.

Der 23-Jährige gehörte zu den Recken, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, und aufgrund eines nach zwei Wochen ausbleibenden positiven Tests seine Quarantänezeit verlängern mussten. „Das war echt eine lange Pause“, blickt der Linkshänder zurück. „Das hatte ich noch nie, dass ich so lange nicht in der Halle war, selbst bei meinem Mittelfußbruch im letzten Jahr.“

Aber nun sei „das Schlimmste überstanden. Ich bin psychisch noch stärker geworden. So lange zu Hause rumzusitzen – da muss man stark bleiben“, erklärt Martinovic.