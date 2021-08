Recken-Neuzugang Roscheck: "Mit einem gutem Start ist unfassbar viel möglich"

Nach acht Jahren in Leipzig hatte der reisefreudige Mann mit Bachelor-Abschluss das Gefühl, es sei Zeit für etwas Neues, sein Vertrag in Leipzig lief ohnehin aus. „Da passte das mit Hannover genau. Die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen, deshalb habe ich schnell zugesagt“, berichtet der Vater zweier kleiner Töchter.

Dass es einen Lagerkoller geben könnte bei den Recken, daran glaubt Neuzugang Bastian Roscheck nicht. Nach zweieinhalb Wochen Vorbereitung sind die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf am Dienstag ins Kurztrainingslager in Barsinghausen gestartet. Der neue Kreisläufer der Recken ist von Ligarivale SC Leipzig gewechselt. Seinen Einstand in Hannover nennt er bestens. „Ich fühle mich sehr gut aufgenommen. Es kommt mir nicht so vor, als sei ich erst seit zwei Wochen hier“, sagt der 30-Jährige, „und von so etwas wie einem Lagerkoller sind wir weit entfernt.“

Abwehrspezialist Roscheck ist der Wunschspieler des neuen Chefcoaches Christian Prokop. Beide kennen sich gut aus Leipziger Zeiten, Prokop berief den schnellen und wendigen Abwehrspezialisten 2018 ins Nationalteam. „Christians Vorstellungen mit einem attackierenden Deckungssystem passen handballerisch gut zu dem, was ich spiele und Hannover seit Jahren spielt“, so Roscheck, „viele Elemente passen sogar exakt.“ Der 1,90 Meter große vierfache Auswahlspieler verteidigt beherzt und variabel, gern etwas vorgezogen – und am liebsten im Innenblock. „Körperlich bin ich nicht der Typ Spieler, der sich hinten reinstellt“, sagt der gebürtige Krefelder, der 94 Kilogramm auf die Waage bringt.

Emotionaler Abschied aus Leipzig

Seine letzte Partie für Leipzig machte Roscheck ausgerechnet bei den Recken, als Carlos Ortega als Coach verabschiedet wurde. „Das war ein schwieriges Spiel, es war schon stark in der Diskussion, dass ich nach Hannover gehe, daher hätte ich lieber woanders gespielt“, so Roscheck. Dass er Leipzig verlassen würde, stand da bereits fest: „Ich hatte acht Tage zuvor meinen Abschied gegeben, das war unfassbar emotional.“

Gern hätte Roscheck in das System Ortega „reingeschnuppert, er hat einen Riesenruf“. Doch auch so hat er bisher viel Spaß gehabt in Hannover. „Wir haben eine superinteressante Mannschaft, die individuell von Carlos unglaublich gut ausgebildet wurde“, sagt Roscheck. Fünf Spitzenmannschaften gebe es in der Bundesliga, dahinter komme ein sehr breites Feld. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit einem guten Start unfassbar viel möglich ist“, sagt der neue Kreisläufer.

Bis Freitag dauert das Trainingslager, es folgen Testspiele beim VfL Gummersbach (Samstag) und tags darauf bei Bayer Dormagen. Zum Abschluss in Barsinghausen hat Prokop ein Tischtennisturnier anberaumt, gesucht wird zur Abwechslung der stärkste Recke an, nicht auf der Platte. Für Roscheck gibt es einen klaren Favoriten: „Wenn der Trainer mitspielt, müssen wir aufpassen, dass er das nicht gewinnt.“