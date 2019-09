Tabellenführer: Die Recken feiern gegen den Bergischen HC den fünften Sieg!

Ein Hinweis des Hallensprechers auf die Bundesliga-Tabelle, und schon war mächtig Stimmung in der Swiss Life Hall. Mehr Ansporn brauchten die begeisterten Zuschauer nicht. Und die Recken bleiben Tabellenführer, das war recht schnell klar. Am 5. Spieltag der Handball-Bundesliga schlugen sie den Bergischen HC mit 30:24 (13:8). Es war erneut ein überzeugender Auftritt der verlustpunktfreien TSV Hannover-Burgdorf. Für Ilija Brozovic (Muskelfaseriss in der Wade) und Neuzugang Alfred Jönsson hat es nicht gereicht, beide mussten zuschauen.

Lob von Stefan Kretzschmar

„Das ist einfach geil, dieser Mannschaft zuzuschauen. Das ist kein Alibi-Handball, die wollen spielen. Und Morten Olsen ist der Übervater, das passt sehr gut“, hatte Stefan Kretzschmar schon vorher gesagt. Lässig lehnte er am Seiteneingang, sollte gleich die Partie für den Sender Sky kommentieren. Locker nahmen die favorisierten Gastgeber das Duell nicht, sie warfen vielmehr alles hinein.