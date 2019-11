Recken-Star vor Verlängerung: Signal von Brozovic für die TSV Hannover-Burgdorf?

Die Handball-Bundesliga ist in Bewegung gekommen – nicht nur auf dem Parkett. Zahlreiche Klubs forcieren ihre Personalplanungen – gestern verpflichtete der SC Magdeburg den norwegischen Kreisläufer Magnus Gullerud vom Ligakonkurrenten GWD Minden. Dagegen trennen sich die Wege von Manuel Späth und dem TVB Stuttgart. Der frühere Nationalspieler agiert ebenfalls am Kreis. Und bei Hannovers Handball-Recken zeichnen sich erste Entscheidungen im Hinblick auf den Sommer 2020 ab, ebenfalls am Kreis.

Brozovic offenbar kurz vor Einigung mit der TSV Ilija Brozovic steht offenbar kurz vor einer Einigung mit der TSV Hannover-Burgdorf. Dafür gibt es diverse Indizien, auch wenn die offizielle Bestätigung beider Seiten am Mittwoch noch ausstand. Unstreitig ist, dass der 28-jährige Kroate ein zentraler Baustein für den Recken-Kader der neuen Saison wäre. „Für mich ist Ilija ein wichtiger Partner in unserem Spiel“, sagte Kapitän Fabian Böhm, der sich ebenfalls mit Hannover in Vertragsgesprächen befindet, aber auch von den Rhein-Neckar Löwen sowie dem SC Magdeburg umworben wird. Für Recken-Trainer Carlos Ortega ist das Kraftpaket Brozovic (1,95 Meter groß, 106 Kilo schwer) ein „Musterschüler. Wenn irgendwo ein Loch ist – Ilija stopft es“, lobte der Spanier.

Brozovic war im Sommer 2017 vom THW Kiel nach Hannover gewechselt und hatte sich seitdem als kampfstarker und auch durchsetzungsfähiger Spieler sowohl in der Offensive als auch in der Defensive erwiesen. Gemeinsam mit dem Kollegen Evgeni Pevnov (Vertrag bis 2021) sorgt er für eine überdurchschnittliche Qualität auf der Kreisläuferposition. „Das sind richtige Brecher“, sagte Recken-Talent Jo­shua Thiele (21) respektvoll über die Kollegen. Thiele selbst ist ebenfalls Kreisläufer und kommt vor allem in der Abwehr zum Einsatz. Brozovic-Verlängerung könnte Signalwirkung haben Mit einer Vertragsverlängerung von Brozovic wäre die erste Recken-Baustelle geschlossen. Seine Bindung an Hannover könnte auch Signalwirkung für die Kollegen haben, deren Kontrakte ebenfalls im Sommer 2020 enden. Und das sind immerhin acht Profis – außer Böhm Urban Lesjak (Tor), Nejc Cehte, Mait Patrail, Malte Donker, Hannes Feise (alle Rückraum), Cristian Ugalde (Linksaußen) und Thiele. Fest stehen bereits die Abgänge von Regisseur Morten Olsen (GOG Handbold) und Rechtsaußen Timo Kastening (MT Melsungen) zum Saisonende sowie der Zugang des Weltmeisters Johan Hansen (Silkeborg) auf der Kastening-Position. Ein Umbruch wie in diesem Sommer, als sechs Profis verabschiedet wurden, ist nicht auszuschließen.

Die Recken-Führung konzentriert sich daher auch auf die Sichtung möglicher neuer Spieler. „Sie müssen ins Profil passen“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. „Wir haben im Vergleich zu den Ligagrößen Kiel, Flensburg oder Rhein-Neckar nur begrenzte finanzielle Mittel. Deshalb sprechen wir Profis an, die gezielt die Herausforderung in der deutschen Bundesliga suchen oder bei uns den nächsten Schritt machen wollen.“ Christophersen will das Recken-Licht aber nicht unter den Scheffel stellen: „Ich glaube, dass wir in Hannover ein interessantes Projekt anzubieten haben.“

