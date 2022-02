"Haben eine Verantwortung": Recken-Spiel gegen Hamburg wegen Corona abgesagt

Die Vorbereitung lief schon katastrophal, jetzt fällt auch noch der Liga-Auftakt aus: Die für Donnerstag angesetzte Bundesliga-Begegnung zwischen den Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf und dem HSV Hamburg wird verlegt.

"Aufgrund der coronabedingten Lage im Mannschaftskreis" haben die Recken HBL den Antrag auf Spielverlegung gestellt, teilte der Klub am späten Montagnachmittag mit. Die HBL gab dem Antrag statt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Die TSV macht von der allseits vereinbarten Sonderregelung gebrauch, nach der das erste Spiel nach der Winterpause verlegt werden kann, wenn zwei Torhüter im Kader oder mindestens sechs Spieler von Corona betroffen sind. Bei den Recken sind laut Sportchef Sven-Sören Christophersen aktuell mindestens sechs Feldspieler betroffen: "Wir haben diese Zahl erreicht." Am Wochenende gab es zwei neue Verdachtsfälle, wovon sich einer bestätigt hat. Zusätzlich sind etliche Spieler, die sich im Laufe der Vorbereitung mit dem Virus infiziert haben, noch nicht auf die Platte zurückgekehrt. Sie haben keine medizinische Freigabe erhalten, wieder Leistungssport zu treiben. "Wir haben eine Verantwortung für die Jungs", sagt Christophersen. Über die genaue Anzahl an Spieler und über deren Namen gaben die Recken keine Auskunft.