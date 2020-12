Souveräner Sieg im letzten Heimspiel des Jahres: Recken gewinnen gegen Lemgo

Und das in leicht veränderten Trikots. Anstelle des Hauptsponsors cp-Pharma prangte auf jedem Trikot ein anderer Geldgeber. Ein Zeichen des Zusammenhalts und des Danks wollten die Recken damit senden.

Die Recken-Festung ist noch vor dem Anpfiff gefallen. Die aufblasbare Burg zum Einlaufen der Handballer war im Handumdrehen abgebaut, ehe es losging mit dem letzten Heimspiel der TSV Hannover-Burgdorf in diesem Jahr. Dann allerdings ließen die Gastgeber dem Gegner die Luft raus und bescherten sich mit dem 31:23 (16:12) gegen den TBV Lemgo-Lippe zwei wichtige Punkte zu Weihnachten.

Nach 21 Minuten kam erstmals Kapitän Fabian Böhm aufs Feld, dem aber offensiv zunächst nicht viel gelang. Der wieder starke und selbstbewusste Ivan Martinovic verwandelte den dritten Siebenmeter, der souveräne Evgeni Pevnov zauberte am Kreis einen Heber zum 15:10 ins Tor. Nach eher zähem Beginn bescherten sich die Recken eine recht komfortable Halbzeitführung, zumal Lemgo wiederholt am Torgebälk scheiterte.

In der Folge machten die zuletzt überzeugenden Gäste offensiv etliche Fehler, die Recken setzten sich über ein 8:5 auf 12:7 ab (17. Minute). Dabei funkelte das Fleißsternchen für Brozovic so sehr, dass es leicht zur Christbaumspitze getaugt hätte. Ebenfalls stark: Linksaußen Vincent Büchner mit zwei geklauten Bällen und drei Treffern.

Die Lemgoer monierten zahlreiche Entscheidungen, viel mehr kam von ihnen nicht mehr. Torwart Domenico Ebner kassierte binnen 15 Minuten nur vier Tore, Brozovic wollte das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht weichen. Und Böhm Gewaltwurf zum 27:16 bedeutete nicht nur seinen erster Treffer, sondern die endgültige Entscheidung. Die beiden Punkte zum Ausgleich des Kontos waren fest verschnürt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben die Recken beim SC Magdeburg die Chance, erstmals in dieser Saison zweiten Sieg am Stück zu landen.