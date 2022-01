HBL passt Regeln an: Auch Recken können wegen Corona leichter absagen

„Grundsätzlich ist das gut, wir haben diese Option im Hinterkopf und müssten im Zweifel gegen Hamburg nicht mit einer erweiterten zweiten Mannschaft antreten“, sagt Sven-Sören Christophersen, Geschäftsführer der Recken. Am 10. Februar erwartet die TSV Hannover-Burgdorf den HSV.

Einige Spieler sind aktuell in Isolation, das Training läuft eingeschränkt. „Es ist gut, die sportliche Wertigkeit nicht zu vernachlässigen, indem man die Spiele einfach stattfinden lässt“, so Christophersen. Am 12. Februar indes geht es für die TSV in Flensburg weiter – dann gälte wieder die alte Regel.

„Wir planen von Woche zu Woche, was den Spielplan betrifft, die wirtschaftlichen Aspekte, die Hygienekonzepte, die Zuschauer“, so Bohmann. Mit der unveränderten Haltung der Politik zu den Zuschauerbeschränkungen ist die HBL unzufrieden. „Alle Vereine haben 2G- und 2G-plus-Konzepte. Die vulnerablen Gruppen sind gar nicht in den Hallen“, so Bohmann. „Wir wünschen uns in der Zuschauerfrage eine bundesweit einheitliche Lösung.“