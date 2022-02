EM-Freude lindert ein wenig den Recken-Testfrust: "Situation nicht optimal"

„Es ist immer schön, Johan zu sehen. Dieses Mal umso mehr“, sagt Edvardsson, der schon am Montagnachmittag in Hannover eintraf. Für den Europameister war es der erste Titel bei einem großen Turnier. Der bereits hochdekorierte Doppelweltmeister Hansen konnte sich nach Olympiasilber im Sommer jetzt auch über Bronze bei einer EM freuen.

Edvardsson war als Nachnominierter vor einer Woche zum Turnier gereist, trainierte mit, kam aber nicht zum Einsatz. Beim Finalsieg gegen Spanien saß er auf der Tribüne. Hansen war von Beginn an dabei, startete gut, verletzte sich dann an der Wade. Der Linkshänder gab gegen Ende der Hauptrunde sein Comeback, war dann aber nur noch zweiter Rechtsaußen hinter Dänen-Legende Lasse Svan, den er ab Sommer in Flensburg beerbt.

„Ich freue mich sehr für beide“, sagt Recken-Trainer Christian Prokop. „Mit diesen schönen Erlebnissen werden sie motiviert ihre weitere Karriere angehen.“ Also auch die nächsten Wochen und Monate in Hannover. Hansen bekommt eine Woche frei und wird am Sonntag zurück in Hannover erwartet. Edvardsson, der den Großteil der komplizierten TSV-Vorbereitung absolvierte, ist schon ab Donnerstag dabei. Dann steigt auch Ivan Martinovic wieder ein, der mit Kroatien in der Hauptrunde gescheitert war.

Auch der Test gegen Minden fällt flach

Ab Donnerstag kann Prokop dann endlich „ins Systemtraining“ einsteigen. Das war bislang mit dem aus verschiedenen Gründen zerstückelten Rumpfkader nicht möglich. Zahlreiche EM-Fahrer, diverse Corona-Fälle – Prokop stand in den vergangenen Wochen nur ein Bruchteil des Teams zur Verfügung. Erst fielen für die Recken das Trainingslager in Ilsenburg und das Testturnier in Dessau aus, dann musste die TSV auch das Testspiel gegen Bayer Dormagen absagen.

Am Montagvormittag entschied sich Prokop schweren Herzens und in Absprache mit Mindens Trainer Frank Carstens, auch den für Mittwoch geplanten Test gegen GWD abzusagen und ersatzlos zu streichen. „Wir haben einfach zu wenig Leute für 60 Minuten“, sagt Prokop. „Auch mit Blick auf die Corona-Fälle in Minden ist ein Test nicht ganz so sinnvoll.“