Cristian Ugalde ist zurück: Recken mit mehr Optionen gegen Rhein-Neckar Löwen

Wer sich zähnefletschenden Löwen gegenüber sieht, sollte sich besser nicht mit Füchsen beschäftigen, die im Hintergrund lauern. So in etwa ist die Lage bei den Recken, die am Donnerstag (19 Uhr, Tui-Arena) in der Bundesliga die Rhein-Neckar Löwen erwarten. Am Ostersonntag steht die weitaus wichtigere Aufgabe im EHF-Cup-Viertelfinale gegen die Füchse Berlin an (15 Uhr, Tui-Arena).

Gute Leistung als beste Vorbereitung

Carlos Ortega wittert in der Tat die Gefahr, dass seine Spieler schon auf die zweite Partie schauen. „Eine gute Partie auf hohem Niveau ist aber immer die beste Vorbereitung“, betont der Trainer der TSV Hannover-Burgdorf.

Zuletzt hatten die Recken erst daheim im Punktspiel gegen Wetzlar enttäuscht – und verloren dann gegen Magdeburg im Pokal-Halbfinale. „Es ist nicht gut, mit einer schwachen Leistung in ein wichtiges Spiel zu gehen. Daher sind die Löwen sehr wichtig für uns“, sagt Ortega. Zumal das offenbar auch die Zuschauer so sehen: 7100 Tickets sind bereits verkauft, es dürfte voll werden am Gründonnerstag.