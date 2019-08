Pflicht erfüllt: Recken ziehen ins Achtelfinale des DHB-Pokals ein 

Natürlich gewannen am Ende die Handball-Recken aus Hannover, hoch und verdient mit 42:25. Und natürlich gewann die TSV auch das „Finale“ gegen TuSEM Essen am Sonntag sicher mit 34:25 (16:11) und steht im Achtelfinale. Aber „die erste Halbzeit hat mir so nicht gefallen“, meckerte Trainer Ortega über die Anfangsprobleme. Klar spielte ein Großteil der zweiten Garde, aber sich gegen Habenhausen die Blöße zu geben, stand eigentlich nicht auf dem Programm.

Olsen fehlt im ersten Spiel - Kastening trifft zehnmal

Die Recken zogen schnell per 5:0-Lauf auf 22:15 davon, hielten danach das Tempo hoch und schalteten mit Ballgewinnen und Gegenstößen den aufmüpfigen Gegner aus. „Wir haben das Spiel innerhalb von fünf Minuten zu unseren Gunsten entschieden“, sagte Ortega, der – auch ein bisschen notgedrungen – viele Nachwuchskräfte hatte spielen lassen. Der angeschlagene Kapitän Fabian Böhm wurde ge­schont. Weltmeister und Olympiasieger Morten Olsen, den die 1067 Fans in der Halle gern gesehen hätten, blieb am Samstag in Hannover bei seiner hochschwangeren Frau.

„Wir haben die Weichen durch die Abwehrumstellung nach der Pause schnell auf Sieg gestellt und am Ende auch souverän gewonnen. Das war die Aufgabe. Und diese hat die Mannschaft auch erfüllt“, sagte Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen. Beste Recken-Schützen gegen Habenhausen: Timo Kastening (10), Martin Hanne (6), Vincent Büchner (5), Jannes Krone (5), Ivan Martinovic (4).