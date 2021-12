Der Meister könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Die Handball-Recken sind gut in Form und bereit für den THW Kiel, auch Kapitän Fa­bi­an Böhm ist wieder einsatzbereit. Am Mittwoch um 19 Uhr steht das Pokal-Achtelfinale in der ZAG-Arena an. „Kiel ist zu schlagen, wenn jeder von uns einen Sahnetag hat“, sagt Kreisläufer Evgeni Pevnov, der nach langer Verletzungspause wieder gut in Schuss ist.

Die gute Verfassung der TSV Hannover-Burgdorf ist dem THW nicht verborgen geblieben. „Das wird keine leichte Aufgabe, Hannover hat zuvor verletzte Spieler zurückbekommen und zu­letzt einen starken Eindruck gemacht“, sagt Kiels Kapitän Patrick Wiencek, „aber wir alle wollen nach Hamburg – besonders, da das Rewe-Final-4 dort zum letzten Mal ausgetragen wird.“

Prokop will nicht experimentieren

In der Bundesliga traten die Recken vor einem Monat in Kiel an und verloren mit 24:31 – schlugen sich in Halbzeit eins aber gut. „Wir hatten viele gute Aktionen, waren in der zweiten Hälfte aber zu naiv“, so Prokop. Vorteil für die Recken: Die Gäste sind im Dauerstress. Coach Filip Jicha sagte nach dem 32:29 über die Rhein-Neckar Löwen, manche seiner Spieler hätten 80 bis 100 Partien ohne nennenswerte Pause hinter sich. „Meine Jungs sind im Tunnel, aber die Kräfte lassen nach“, so Jicha. Ausreden wolle er aber nicht gelten lassen.

Nach holprigem Start ha­ben sich die Kieler in diese Spielzeit gekämpft und zu gewohnter Stärke gefunden, lobt Prokop. Der THW überzeugte mit einer 3-2-1-Abwehr, die inzwischen unter Prokop auch die Re­cken als taktisches Mittel einsetzen. „Wir werden nicht viel experimentieren“, be­kräf­tigt der Recken-Chefcoach, „wir brauchen eine engagierte Leistung, um zu bestehen. Der Pokal ist un­ser Wettbewerb.“

Recken und „Zebras“ trafen im DHB-Pokal bisher zweimal aufeinander. 2012 siegte Kiel im Jahr seiner Triple-Saison mit 34:29, vor vier Jahren gewann die TSV mit 24:22 und behielt da­mals zudem in der Bundesliga in beiden Duellen die Oberhand. Zuletzt erreichten die Recken dreimal das Final-4-Turnier.