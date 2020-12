"Ein roher Diamant": Martin Hanne soll einen Profivertrag bei den Recken kriegen

„Für meinen Kopf war das gut. Aber optimal war es dennoch nicht, denn wir haben diese beiden Spiele nicht gewonnen“, sagt der Mann aus dem linken Rückraum. Am Donnerstag soll es mit einem Erfolg im Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen klappen (19 Uhr, ZAG-Arena). Unabhängig davon wollen die Recken Hanne an sich binden, er steht vor der Unterzeichnung eines Profivertrags. Bisher zählt er zum Erweiterungskader.

Sieben Tore bei der Pleite in Stuttgart, sechs zuletzt beim unglücklichen 26:26 in Essen gegen Aufsteiger TuSEM. Hanne hat von sich reden gemacht. Er selbst formuliert bescheiden: „Ich konnte längere Zeit spielen und ja, es lief gut.“ Nicht alles hat hingehauen, aber schon sehr viel. Auf die Leistung des Youngsters angesprochen sagte Cheftrainer Carlos Ortega nur: „Super.“ Ging ein Wurf daneben, traf er eben den nächsten. „Es ist wichtig, ruhig zu bleiben. Das ist mir wohl ganz ordentlich gelungen“, so Hanne.

Hanne kommt aus einer Handball-Familie

Diese gewisse Lockerheit ist auch TSV-Jugendkoordinator Heidmar Felixson nicht entgangen, er sieht sie als wichtigen Teil der Entwicklung. „Aber Martin ist immer noch ein roher Diamant, er kann sehr viel werden und sogar ein großer Handballer“, sagt Felixson.

Mit fünf Jahren hat Hanne begonnen, Mutter Carola spielte in der 2. Liga, Vater Jürgen in der Oberliga. Die Handball-Familie lebt in Woltorf im Kreis Peine. Martin kickte auch noch im defensiven Mittelfeld bei Kreisligist VfL Woltorf, vor vier Jahren blieb dafür dann keine Zeit mehr. Er zog ins Sportinternat nach Hannover, konzentrierte sich auf Handball. „Sein großes Talent war sehr früh zu erkennen“, sagt Felixson. In der Jugend musste „man ihn dann aber schon mal aufbauen, wenn er den Kopf hängen gelassen hat“.

"Zusammenhalt in der Mannschaft ist da"

Das täte nach den jüngsten Ergebnissen dem gesamten Team gut, die Recken sind nur Tabellen-13. „Natürlich ist die Stimmung da etwas gedrückt. Aber der Zusammenhalt in der Mannschaft ist da“, sagt Hanne. Teilweise standen zuletzt fünf sehr junge Spieler auf dem Feld, was gar nicht schlecht aussah. „Aber wenn es knapp ist und hektisch wird, brauchst du auch Leader, dann ist die Balance zwischen Jung und Alt schon wichtig“, sagt Hanne.