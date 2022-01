Mit Hansen und Edvardsson: So schauen die Recken aufs Halbfinale der EM

Die beiden verbliebenen Recken werden sich frühestens im Finale der Handball-EM begegnen können. Johan Hansen gab mit Dänemark am Mittwoch noch den Sieg gegen Frankreich aus der Hand und bekommt es am Freitag (18 Uhr) im Halbfinale mit Titelverteidiger Spanien zu tun. Schweden mit Hannovers Spielmacher Jonathan Edvardsson trifft um 20.30 Uhr auf Frankreich. „Wir freuen uns alle mit Johan, vor allem, weil er seine Verletzung so schnell überwunden hat und schon wieder zwei Spiele machen konnte“, sagt Christian Prokop, Chefcoach der TSV Hannover-Burgdorf.

Anzeige

Zwei Tore steuerte Hansen gegen Frankreich bei, das Prokop in der Abwehr „50 Minuten lang erschreckend“ fand. Hannovers Rechtsaußen wechselte sich mit Lasse Svan von der SG Flensburg-Handewitt ab. „Er hat noch einiges liegen lassen, aber das ist nach der Pause normal“, so Prokop. Hansen hatte sich zu Beginn des Turniers an der Wade verletzt.