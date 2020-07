Ex-Recke trifft Jung-Vater: Torge Johannsen und Ilija Brozovic fahren einen aus

Erst ist Ilija Brozovic kaum in den Sitz des Fahrsimulators zu bekommen, dann kaum wieder hinaus. Der bullige Kreisläufer der TSV Hannover-Burgdorf ist mit seinen 1,96 Metern ein wenig groß für das hochmoderne Gerät. Schließlich hat er jede Menge Fahrspaß und kann kein Ende finden. Im Fahrsicherheits-Zentrum (FSZ) des ADAC in Laatzen ist Brozovic am Mittwoch auf einen ehemaligen Mitspieler getroffen: Torge Johannsen fuhr ein E-Sports-Rennen gegen Brozovic und setzte sich letztlich mit einer halben Sekunde Vorsprung durch.

In der „Recken-Erlebniswelt“ hatte Lothar Regge online die Wettfahrt gegen Brozovic ersteigert, Chef der Firma Reloco und neuer Arbeitgeber von Johannsen. Regge entschied dann, den früheren Rechtsaußen für das Spaßrennen zu entsenden. Bereits auf dem Parkplatz trafen sich Recke und Ex-Recke und begrüßten sich herzlich.