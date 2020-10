Gegentor in letzter Sekunde: Recken spielen bei den Eulen Ludwigshafen nur Remis

Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf haben es wieder verpatzt. Nach dem Remis gegen den BHC vergangene Woche folgte am Donnerstagabend das nächste Unentschieden nach vergebenem Vorsprung: 27:27 bei den Eulen Ludwigshafen im Geisterspiel ohne Zuschauer.

Hansen versemmelt zwei Siebenmeter

Dabei sah es im ersten Durchgang noch nach Sieg aus. Die Recken waren durch Filip Kuzmanovski mit 1:0 in Führung gegangen, mussten dann aber länger immer wieder einem Ein-Tor-Rückstand hinterherlaufen. Nach dem 7:8 fand Hannover endlich den Schalter, legte ihn um und konnte sich so mit einem 7:3-Lauf bis zur Pause auf 14:11 absetzen. Die Abwehr stand gut - und vorne netzten Kapitän Fabian Böhm und Co zuverlässig ein.

Ihre Energie ließen die Recken aber anscheinend in der Kabine. Rechtsaußen Johan Hansen verwarf kurz nach Wiederanpfiff seinen ersten Siebenmeter der Saison. Und beim Stand von 17:14 versemmelte er gleich den zweiten. Torwart Martin Tomovski fischte Hansens frechen Lupfer einfach weg.

Recken funktionieren vorne nicht

Die Eulen waren plötzlich wieder im Spiel. Fans waren bei dem Geisterspiel in Ludwigshafen nicht zugelassen. Doch die Eulen improvisierten, stellten wenigstens die Trommeln der Fans in die Eberthalle. Mitarbeiter und Ordner schlugen drauf und unterstützen ihr Team auch verbal. Der Mini-Heimvorteil schien zu helfen.

Mit dem Ausgleich zum 18:18 war der Recken-Vorsprung dahin. Trainer Carlos Ortega hatte inzwischen Domenico Ebner für den in der ersten Halbzeit noch starken Urban Lesjak gebracht. Doch Ebners Paraden nützen nichts, weil die Recken vorne nicht funktionierten. Ortega nahm die Auszeit. Die brachte insofern Erfolg, als dass es den Recken gelang, den Eulen-Lauf zu stoppen. Die schnelle Wende zum Guten klappte nicht. Das Geisterspiel wurde zum Krimi.

Der letzte Biss fehlte erneut

Erst in der 52. Minute stellte Alfred Jönsson mit seinem Tor zum 24:22 erstmals wieder auf zwei Treffer Vorsprung. Als die Recken auf drei davonzogen (26:23) und den Vorsprung in 134 Sekunden verspielten, wurden Erinnerungen an das letzte Spiel gegen den Bergischen HC wach, als Hannover innerhalb von 74 Sekunden drei Treffer kassierte und nur Remis spielte.

Hannover erholte sich kurz, Ivan Martinovic traf zum 27:26. Doch die Eulen hatten den letzten Wurf - und sie trafen. Wagner wurschtelte sich durch und konnte den wieder eingewechselten Lesjak überwinden. Den Recken fehlte erneut der entscheidende Biss, eine Partie frühzeitig zu entscheiden. Nach der Länderspielpause geht es mit dem Heimspiel am 12. November in der ZAG-Arena gegen Göppingen weiter. Ohne Fans.