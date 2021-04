Olympia-Chance schwindet: Recken-Kapitän Böhm nicht für EM-Qualispiele nominiert

Die Chancen von Recken-Kapitän Fabian Böhm auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen sind erneut gesunken. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen auf Böhm. Der 31-Jährige steht nicht im Kader, den der DHB am Montag veröffentlicht hat.

Bei der erfolgreichen Olympia-Quali im März hatte Gislason Böhm nur im ersten von drei Spielen eingesetzt.

Die bedeutungslosen EM-Qualispiele finden in Bosnien und Herzegowina am 29. April und gegen Estland am 2. Mai in Stuttgart statt. Die DHB-Auswahl ist nach vier Siegen aus vier Spielen bereits für die Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei qualifiziert. Die Vorrundengruppen für die Endrunde werden am 6. Mai ausgelost.