"Das war sehr hart alles": Recken müssen nach Essen-Drama den Schalter umlegen

Der Spanier hat eine 24-Stunden-Regel. Maximal einen Tag beschäftigt er sich noch mit dem vergangenen Spiel, spätestens nach 24 Stunden legt er den Schalter um und denkt „ans nächste Spiel“. Schon am Donnerstag (19 Uhr) geht es gegen Göppingen. Sonntag (16 Uhr) kommt Balingen - beide Partien gehen in der ZAG-Arena vor leeren Rängen über die Bühne.

Doch so einfach lässt sich die jüngste Vergangenheit nicht abschütteln. Weil die Recken exakt den gleichen Fehler begangen haben wie schon im Oktober beim 30:30 gegen den Bergischen HC. Trotz der Auszeit-Warnung von Ortega, bloß nicht zu früh zu werfen, führten die Recken einen Wurf aus, den sie sich hätten sparen sollen. Das klingt paradox, ist aber im Handball ein taktisches Mittel. Hannover führte mit 26:25 und war im Ballbesitz, noch 20 Sekunden waren zu spielen.

Der erfahrene Cehte tappt in die Falle

Nach zehn Sekunden taktischem Hin- und Hergepasse, um die Uhr run­ter­zu­spie­len, entschied sich der Nejc Cehte auf der Rechtsaußenposition doch für einen Wurf. Obwohl kein Zeitspiel angezeigt wurde. Der Wurf war ohne Not. Die Essener hatten die Seite bewusst offen ge­las­sen, um die Re­cken zu einem Wurf zu verführen. Nur so hatten sie selbst die ­Chance, noch einmal an den Ball zu kommen. Vorausgesetzt, dass der Ball nicht reinging. Cehte erlag der Verlockung und tappte in die Falle, Sebastian Bliß hielt – und die Dinge nahmen ih­ren Lauf.

Auf der Gegenseite traf Lucas Firnhaber zum 26:26. Die Recken reklamierten. Die Schlusssirene sei ertönt, be­vor der Ball die Torlinie überquerte. Allein: Es ließ und lässt sich nicht beweisen, auch wenn die Recken überzeugt waren und sind, dass der Treffer nicht hätte zählen dürfen.

Die wilden Diskussionen um das umstrittene Tor überlagerten für kurze Zeit Cehtes Patzer. Aber die Re­cken waren sich bewusst, dass sie sich den Schlamassel selbst eingebrockt hatten und nicht die Schiedsrichter schuld am Punktverlust waren.