Recken fertigen Rabotnik Bitola ab und wahren Chance auf größten Erfolg der Klubgeschichte

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben fest nach dem sportlichen Strohhalm gegriffen. Mit einem 29:17 (15:8)-Erfolg beim nord-mazedonischen Klub HC Eurofarm Rabotnik Bitola wahrten die Recken die Chance auf das Viertelfinale des EHF-Europapokals. Ihnen reicht jetzt ein Heimsieg in der abschließenden Partie der Gruppe B gegen Nexe Nasice am Mittwoch (20.30 Uhr, Swiss-Life-Hall).

Recken-Defensive exzellent eingestellt

Nur in den ersten zehn Minuten wurde den Recken gezeigt, dass es in Bitola hart zugehen könnte. Pavel Atman erlitt nach 90 Sekunden eine blutende Wunde am Auge, Kollege Morten Olsen erlitt bei seinem erfolgreichen Torwurf einen Schlag in den Magen und musste kurz behandelt werden. All dieses blieb ohne Folgen, beide konnten weitermachen.

Doch die robuste Gangart des Gastgebers ging eher nach hinten los. Die Mazedonier leisteten sich einen zu langsamen Aufbau, viele Fehler und unpräzise Abschlüsse in der Offensive. Zudem war die hannoversche Abwehr exzellent eingestellt und dahinter der starke Torwart Martin Ziemer auf dem Posten, falls die Nord-Mazedonier doch einmal durchkamen. „Unsere defensive stand fantastisch“, sagte Ortega begeistert und hatte auch ein Sonderlob für den Torwart übrig. Ziemer bedankte sich für „das Vertrauen, das mir der Trainer geschenkt hat“ und dafür, dass er durchspielen durfte.

Die gefürchtete Hexenkessel-Atmosphäre kam dank der Überlegenheit der TSV in der ersten Halbzeit gar nicht auf. Das Publikum erlebte still und geschockt die Demontage der eigenen Lieblinge. Zehn Tore Vorsprung (15:5) hatten die Recken nach knapp 28 Minuten herausgespielt, und hätten sie in der Offensive ihre Chancen noch konsequenter genutzt, wäre die Differenz zwischen beiden Mannschaften noch klarer ausgefallen.