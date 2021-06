Ex-Recke Kastening vor Wiedersehen bei Final Four: "Brenne darauf, sie zu schlagen"

FAQ zum Final Four: Sind für die Recken in Hamburg aller guten Dinge drei?

Nein. Also habe ich gesagt, dass sie dann da am Freitag hin können, nachdem sie gegen uns am Donnerstag ausgeschieden sind (lacht).

Da wurde bestimmt schon in Richtung Final Four gestichelt?

Wie stehen denn tatsächlich die Chancen, dass Melsungen gegen Hannover gewinnt?

Das 23:31 von uns im Hinspiel in der Liga hat gezeigt, dass in einem Spiel bei Hannover alles passen kann. Die Recken haben grundsätzlich immer performt und sind auf den Punkt da gewesen, wenn es in einem Spiel darauf ankam. Sie sind dann in der Lage, Top-Leistung zu bringen. Zudem sind sie seit vier Jahren unter Trainer Ortega sehr eingespielt, was Team und System betrifft. Da sind sie einen Tick weiter als wir.

Wir müssen am Donnerstag über eine Betonabwehr kommen mit einem geilen Torhüter dahinter und unseren individuellen Qualitäten, die, zugegeben, bisher sehr schwankend sind in diesem Jahr. Aber wenn wir an diesem Tag das alles zu 100 Prozent auf die Platte bringen, dann wird es für Hannover schwer, das Spiel zu gewinnen.

Beide Teams spielen bislang unter ihren Möglichkeiten.

Ja. Hannover ist zwar ein stark verjüngtes Team und hatte immer wieder einige Ausfälle, aber trotzdem hat man viele Punkte verspielt, nicht wegen des jungen Alters, sondern weil man hintenraus nicht clever genug war. Das ist kein Geheimnis. Mit ein bisschen Glück, was Schiedsrichterpfiffe angeht, und ein bisschen mehr Cleverness wären acht Punkte mehr auf dem Konto. Genauso schwingt es aber auch bei uns mit. Wir wissen auch genau, dass wir ein Jahr haben, in dem wir zu selten gezeigt haben, was wir können.