"Wollen es mehr als die MT": Recken-Kapitän Böhm glaubt fest an Final-Four-Erfolg

Er bringt mehr als 100 Kilo auf die Waage, trotzdem war den Recken ihr Teamkollege Ilija Brozovic keineswegs zu schwer. Der deutliche 31:23-Sieg gegen die MT Melsungen setzte nach Schlusspfiff weitere Kräfte frei. Erst schloss Kapitän Fabian Böhm den heranspringenden Kroaten in die Arme, später nahm der vergleichsweise schmächtige Johan Hansen den Kreisläufer huckepack. Anzeige Szenen wie diese vom 25. Februar aus der ZAG-Arena dürfen sich am Donnerstag in der Barclaycard-Arena in Hamburg gerne wiederholen. Um 19.30 Uhr (live im Free-TV bei Sky Sport News und im Bezahl-TV bei Sky) tritt die TSV Hannover-Burgdorf im Pokal-Halbfinale gegen die MT Melsungen an. Es ist das Spiel des Jahres – obwohl es eigentlich in das Jahr 2020 gehört. Die Finalrunde konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden und ist mehrfach verschoben worden.

Die Teams, die es damals nach Hamburg geschafft hatten, sind kaum noch miteinander vergleichbar. Bei den Recken sind Morten Olsen, Cristian Ugalde, Joshua Thiele, Mait Patrail und Timo Kastening nicht mehr dabei. Rechtsaußen Kaste­ning spielt seit Sommer für Melsungen. Dass Hannover jetzt auf seinen ehemaligen Star trifft, gehört „zu den Restauswirkungen der Pandemie“, wie Sportchef Sven-Sören Christophersen sagt. Ein Sieg bedeutet vermutlich: Europapokal „Es sind einfach besondere Vorzeichen“, ergänzt Fabian Böhm. „Aber wir freuen uns. Wir fahren dahin und wollen unseren besten Handball zeigen. Und wenn wir das schaffen, haben wir eine gute Chance, um ins Finale zu kommen.“ Dieser eine Sieg könnte schon reichen, sich erneut für den Europapokal zu qualifizieren. Denn wenn Favorit Kiel sich im anderen Halbfinale gegen Lemgo durchsetzt und auch das Finale gewinnt, ist der Endspielverlierer für die EHF European Handball League startberechtigt – weil der THW in der Champions League antreten wird. Die Recken wollen aber nicht nur nach Europa. Sie haben die Trophäe im Blick. „Wenn man dreimal dabei gewesen ist, will man irgendwann auch den Pokal in den Händen halten“, sagt Böhm und erinnerte an die Teilnahmen der Recken 2018 (Finalniederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen) und 2019 (knappes Halbfinal-Aus gegen Magdeburg). „Aller guten Dinge sind drei“, sagt Böhm. „Für uns ist das Final Four das absolute Saisonhighlight. Wir spielen eine sehr durchwachsene Saison und sehen Hamburg jetzt als Riesenchance.“ Die TSV befindet sich seit Monaten im unteren Mittelfeld, kurz über der Abstiegszone. Das Minimalziel – die Top Ten – ist nur noch schwer zu erreichen. Immer wieder bringen sich die Recken selbst um wichtige Punkte. Zwischendurch schlagen sie aber Topteams wie die Löwen oder eben auch Melsungen.

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 33. Spieltag: SG Flensburg-Handewitt (A), Sonntag, 6. Juni, 13.30 Uhr ©