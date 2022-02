„Sind noch zu schwankend“: Recken rätseln, warum sie Potenzial nicht konstant abrufen

„Wir deuten zwar unser Potenzial an, wozu wir im Stande sind, sind aber noch zu schwankend“, bilanziert Trainer Christian Prokop, dessen Team das Jahr 2021 mit einem überragenden Sieg bei den Rhein-Neckar-Löwen abgeschlossen hatte. „In 34 Spielen am Optimum zu spielen, ist die Herausforderung. Wir müssen uns ehrlich eingestehen: Das schaffen wir im Moment nicht.“

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Die Bilanz der Handball-Recken nach dem Ende der Winterpause ist auf den ersten Blick ernüchternd. Andererseits hießen die Gegner Flensburg und Kiel – schwerer geht es nicht. Es waren ähnliche Kaliber – und doch so unterschiedliche Spiele: 20:30 in Flensburg nach einer starken ersten Halbzeit (12:13) und einem Einbruch in der zweiten. 26:29 zu Hause gegen Kiel nach einem miesen ersten Durchgang (10:18) und einer Steigerung im zweiten.

Nach dem „verschlafenen Start“, wie der starke Kreisläufer Justus Fischer ihn bezeichnete, fingen sich die Recken nach der Pause. „Ob Schläfrigkeit oder zu großer Respekt – Fakt ist, dass wir ordentliche Trainingseinheiten haben, es aber nicht schaffen, es umzusetzen“, sagt Prokop, der nach zwei schnellen Gegentoren zu Beginn sah, wie sein Team in „Einzelspielereien verfiel“ und Disziplin und Kampfkraft vermissen ließ. Hinzu kam die ewig schwache Chancenverwertung. Dennoch war es wichtig, in der zweiten Hälfte „zu spüren, was möglich ist“, so Prokop, der darauf setzt, dass es am Donnerstag bei Frisch Auf Göppingen besser wird.

Auch bei den Schwaben wird Martin Hanne fehlen. Der Rückraumspieler verpasste bislang beide Partien in 2022 wegen anhaltender Probleme mit Bandscheiben im unteren Rücken.

Heimspiel gegen Lemgo vorgezogen

Die Partie in Göppingen ist die letzte im Februar. Im März geht es drei Tage früher als ursprünglich geplant weiter. Das zunächst für den 6. März angesetzte Heimspiel gegen den TBV Lemgo ist auf den 3. März vorgezogen worden. Anwurf an dem Donnerstag ist um 19.05 Uhr in der ZAG-Arena. Hintergrund ist die Terminnot für Lemgo, das noch das coronabedingt ausgefallene Pokalviertelfinale gegen Melsungen nachholen muss.

Die Recken wissen um die Bedeutung des Pokals und der eigenen Schwierigkeit, Termine für Nachholspiele zu finden. „Daher stand für uns direkt fest, dass wir hier gerne helfen wollen“, sagt Geschäftsführer Eike Korsen. Nach den nur 500 zugelassenen Zuschauern gegen Kiel dürfen gegen Pokalsieger Lemgo nach der neuen Verordnung etwa 6000 Fans dabei sein. Nur einen Tag später sieht der Stufenplan der Landesregierung sogar eine Öffnung für bis zu 75 Prozent der Hallenkapazität (10 000) vor.