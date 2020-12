Negativlauf beendet: Starke Recken bezwingen Frisch Auf Göppingen mit 31:25

Sie können es doch noch – und wie. Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf haben am Donnerstagabend endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern können. Sie bezwangen in der heimischen ZAG-Arena den Favoriten Göppingen im Nachholspiel mit 31:25. Das Team von Trainer Carlos Ortega beendete damit die Ergebniskrise von fünf sieglosen Spielen. Es war die perfekte Reaktion auf das gleichermaßen unnötig wie dämliche Unentschieden gegen Essen am Sonntag..

Die Recken waren von Beginn an hellwach und legten einen Traumstart hin. Nach der 4:1-Führung der TSV hatte Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer schon die Nase voll und nahm die Auszeit. Folge: Sein Team fing sich, schaffte es aber nie, auszugleichen oder selbst in Führung zu gehen. Die Recken pendelten ihren Vorsprung bei zwei bis drei Toren ein.