"Wir brauchen Wucht": Recken-Coach Prokop fordert mehr Gefahr aus linkem Rückraum

An vielen Schrauben hat Christian Prokop nicht drehen können nach der Niederlage in Hamburg. Dafür hat schlicht die Zeit gefehlt, am Mittwoch geht es für die Recken ja schon weiter mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen FrischAuf Göppingen (19.05 Uhr, ZAG-Arena). Aber ein Schraubendreher wäre wohl ohnehin das falsche Instrument. Zumindest, was den schwächelnden linken Rückraum anbelangt. Anzeige Dort wäre eher ein Hammer vonnöten. „Wir müssen uns da erheblich steigern und brauchen Wucht, um die Zweikämpfe zu führen und im Eins-gegen-eins“, sagt Cheftrainer Prokop. So könnte die TSV Hannover-Burgdorf zwei wichtige Zähler festklopfen. Es ist die erste Partie der Recken in dieser Spielzeit, die ausverkauft ist. 2500 Zuschauer dürfen dabei sein, mehr sind wegen Corona nicht erlaubt.

Der Ärger war beträchtlich bei Prokop nach dem so knappen 23:25 in Hamburg, die Niederlage war unnötig. Aus besagtem linken Rückraum kam kein einziges Tor. Prokop hat viel gesprochen: „Natürlich haben wir da den Ehrgeiz, eine andere Leistung zu bringen.“ Der Chefcoach hat sich auch selbst hinterfragt, nicht zuletzt im Hinblick auf Martin Hanne. Der hatte beim hohen Sieg in Stuttgart noch stark gespielt, war aber der Pechvogel im Pokaldrama gegen Kiel und konnte sich auch gegen den HSV nicht entscheidend durchsetzen.

Seine Wurfversuche waren für Hamburgs Torhüter Johannes Bitter zu leicht lesbar. „Martin kam erst zur Crunchtime aufs Feld, das war eine Hopp-oder-Top-Entscheidung“, so Prokop. Zwar dürfe und müsse der 20-Jährige diese Erfahrungen auch machen, unterstreicht der Chefcoach. Er überlegt aber, Hanne künftig eher einzuwechseln, „damit er sich besser akklimatisieren kann“. Edvardsson kommt immer besser zurecht Bestens eingewöhnt hat sich Spielmacher Jonathan Edvardsson („alle kümmern sich hier gut um mich“), der Schwede wechselte sich zuletzt mit Veit Mävers für jeweils eine Partie ab. Denkbar, dass beide gegen die physisch starken Göppinger zum Einsatz kommen. Prokop ist wichtig, den Gegner überraschen zu können. Edvardsson jedenfalls spricht inzwischen sehr gut deutsch, er sagt: „Wir haben gegen Hamburg kleine Fehler gemacht, das können wir besser.“ Das Problem ist nicht die Abwehr mit einem sehr starken Torhütergespann Urban Lesjak und Domenico Ebner, die zu einer beachtlichen Konstanz gefunden hat. Sondern eben der Angriff. „Die Abschlüsse konsequenter verwerten“, fordert Sportchef Sven-Sören Christophersen, die Mannschaft dürfe nicht nur von den Würfen des seit Wochen in überragender Form spielenden Ivan Martinovic sein. Der hat inzwischen 79 Treffer erzielt, das ist Bestwert bei den Recken.

Das ist der Spielplan der Recken der TSV Hannover-Burgdorf in der HBL-Saison 2021/22 17. Spieltag: Frisch Auf! Göppingen (H), Mittwoch, 22. Dezember, 19.05 Uhr ©