Chancenlos in Göppingen: Platte Recken ziehen deutlich mit 24:31 den Kürzeren

Auch diese Auswärtsfahrt der Recken der TSV Hannover-Burgdorf ist ertraglos geblieben. Das Team von Carlos Ortega verlor am späten Samstagabend bei Frisch Auf! Göppingen, dem aktuell heißesten Team der Bundesliga, mit 24:31. Für die Schwaben war es der sechste Sieg in Folge, für Hannover die dritte Pleite am Stück. Noch viel schlimmer: Die TSV bleibt das einzige Team der HBL ohne Auswärtssieg in dieser Saison. Den letzten Zweier in der Fremde gab's am 3. März 2020 in Nordhorn. "Wir sind von dem Spiel sehr, sehr enttäuscht. Die zweite Halbzeit war desolat", sagte Kapitän Fabian Böhm.

Auch wenn es am Ende klar war - zu Beginn der Partie sorgte der Auftritt der Recken für berechtigte Hoffnung, dass die Horror-Serie in Göppingen reißt. Schon beim 31:25 im Hinspiel hatte Hannover die Schwaben dominiert. Daran knüpften sie direkt an. Bis zur 6:3-Führung war jeder Wurf ein Treffer, der variable Angriff lief wie geschmiert. Und hinten blieb die Abwehr vor Torwart Urban Lesjak dicht.