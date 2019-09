Frisches Blut macht die Recken gut: "Sind ein junges Team mit sehr viel Leidenschaft"

Frisches Blut macht die Recken gut: Mit einem Altersdurschnitt von 25,7 Jahren ist die Mannschaft der TSV Hannover-Burgdorf nach dem Umbruch im Sommer ohnehin so jung wie nie seit der Bundesliga-Zugehörigkeit. In den letzten Minuten im Spiel gegen Balingen trieb es Trainer Carlos Ortega noch auf die Spitze. Als Hannes Feise in der 56. Minute zum 31:22 einnetzte, stand die jüngste Recken-Mannschaft aller Zeiten auf der Platte.

Das Konzept der Recken geht auf

Torschütze Feise ist 23 Jahre alt. Mit ihm auf dem Feld: Veit Mävers (18), Martin Hanne (18), Joshua Thiele (21), Ivan Martinovic (21), Timo Kastening (24) und Torwart Domenico Ebner (25). Jünger geht es kaum. Wobei – wie Malte Donker (21) saß auch Vincent Büchner zu dem Zeitpunkt schon auf der Bank. Der 21-jährige Linksaußen hatte gegen Balingen sein bisher bestes Spiel abgeliefert. Nicht zu vergessen Jannes Krone (22) und der derzeit verletzte Al­fred Jönsson (21).

Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen verzeichnete „kaum einen Leistungsabfall, als wir durchgewechselt haben. Es brennt einfach jeder. Die Einstellung ist super von den Jungs“, lobte er seine Abteilung „Jugend forscht“. Es sei „toll, dass unser Konzept so aufgeht“.