"Geisterspiele für uns keine Option": Recken wollen nicht ohne ihre Fans spielen

Eike Korsen bleibt standfest. „Geisterspiele sind für uns keine Option“, sagt der Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf. Damit reagierte er deutlich auf jüngste Anregungen von Bob Hanning. Der Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes (DHB) und Geschäftsführer des Recken-Bundesliga-Konkurrenten Füchse Berlin hatte angedeutet, dass er sich Auftritte der Handballer ohne Publikum sehr wohl vorstellen könne. „Ich bin auf jeden Fall dafür, das zu tun. Aber nur für einen überschaubaren Zeitraum“, sagt er.

Den Grund ergänzte der Berliner: „Wir müssen auch wieder in die Öffentlichkeit“, sagt er und nannte in diesem Zusammenhang die Basketballer, die ihre Saison nicht abgebrochen haben wie die Handball-Bundesliga, sondern in Turnierform mit zehn von 17 Erstligisten Anfang Juni beenden. „Wer mutig ist, gewinnt“, resümiert Hanning. Basketball als deutsche Randsportart bleibt im Gespräch: bei den Fans, bei den Sponsoren, bei den TV-Sendern.