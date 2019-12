TSV Hannover-Burgdorf: Recken genießen „unglaubliche Wochen“

Die Recken-Spieler hatten es eilig, nach dem 32:32 in Minden aus der Kampa-Halle zu kommen. Nicht, weil sie Angst gehabt hätten, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt, die 50 Jahre alte Arena wird bald abgerissen. Die Profis wollten einfach alle nur schnell nach Hause. Ab in den Mini-Urlaub, Silvester feiern. Unmittelbar danach geht es für viele Recken in den jeweiligen Nationalteams weiter.

Das Unentschieden beim hitzigen Derby in Ostwestfalen war der Schlusspunkt eines Jahres, das für die TSV Hannover-Burgdorf kaum besser hätte laufen können. Mit 31:9 Punkten und Platz zwei, nur einen Zähler hinter Rekordmeister Kiel, stehen die Recken so gut wie nie zum Jahreswechsel da. „Es ist eine unglaubliche Saison, eine Wahnsinnsserie. Nach 20 Spielen nur drei Niederlagen auf dem Konto zu haben, das ist für einen Verein wie uns unglaublich“, sagt Rechtsaußen Timo Kas­te­ning. „Es macht einfach riesig Spaß, da oben mitzuspielen. Woche für Woche – und immer noch eine Woche länger. Wir nehmen das so lange mit, wie es geht.“ Die Meisterschaft sei aber kein Thema, wie Sportchef Sven-Sören Christophersen betonte: „Davon zu sprechen wäre vermessen.“