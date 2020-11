Die Recken und die Folgen der Länderspiele: "Befürchtungen waren nicht unberechtigt" 

Training statt Spiel – so sieht das Alternativprogramm der Recken am Donnerstag aus. Die für 19 Uhr in der ZAG-Arena geplante Partie gegen Frisch Auf Göppingen ist – wie berichtet – abgesagt und auf noch unbestimmte Zeit verschoben worden. Im Auftrag der Gäste.

Normalerweise müsste dafür die Hälfte eines Teams ausfallen. Die Handball-Bundesliga (HBL) hatte mit den Vereinen jedoch eine einmalige Regelung mit Blick auf den Spieltag unter der Woche getroffen, die die Möglichkeit einer Absage einräumt, wenn mindestens zwei Spieler einer Reise mit der Nationalmannschaft coronabedingt nicht eingesetzt werden können. Göppingen hat davon jetzt Gebrauch gemacht.

Am Mittwoch geht alles ganz schnell

„Klar hätten wir gern gespielt, aber es gibt diese Regelung für diesen Spieltag. Insofern kann ich die Entscheidung der Göppinger verstehen“, sagt Sven-Sören Chris­to­pher­sen, Sportlicher Leiter der Recken. Nach der großen Unsicherheit am Dienstag ging am Mittwoch alles ganz schnell. Antrag der Göppinger an die HBL – vorsorgliche Genehmigung der Liga.

So konnten sich die Recken schon im Training auf den Gegner am Samstag vorbereiten: den TVB Stuttgart. Das Spiel ist – Stand jetzt – nicht gefährdet, weil den Stuttgartern nur Bitter fehlt und die Sonderregelung auch nur für den aktuellen Spieltag zählte, nicht aber für den am Wochenende.

Die Recken selbst ließen sich am Mittwochvormittag turnusgemäß testen. Sind alle Ergebnisse negativ, treten sie ganz normal am Samstagabend (20.30 Uhr) in Stuttgart an – auch mit Fabian Böhm. Der deutsche Nationalspieler der Recken ist seit seiner vorzeitigen Rückkehr von der Nationalmannschaft am Freitag täglich in Hannover getestet worden – immer negativ. Deshalb konnte Böhm auch am Training teilnehmen.