Mögliche Corona-Fälle beim Gegner Göppingen: Recken-Spiel droht Absage

Zunächst sah es so aus, als könnte der Coronafall in der Handball-Nationalmannschaft der TSV Hannover-Burgdorf nichts anhaben. Kapitän Fabian Böhm war schließlich schon am Freitag nach Hannover zurückgekehrt – vor der Weiterreise zum EM-Qualifikationsspiel in Estland, wo der positive Fall aufgetreten war. Jetzt sind die Recken doch betroffen. Nationaltorhüter Johannes „Jogi“ Bitter, in Diensten des TVB Stuttgart, wurde am Montag positiv auf das Virus getestet. Ein zweiter Test bestätigte am Dienstag das Ergebnis.

Bitter als einziger positiv getestet

„Für mich ist unerklärlich, was Ursache der Infektion ist“, sagte Bitter, der sich in häusliche Isolation begeben hat, aber symptomfrei ist. „Wir Nationalspieler haben uns während des gesamten Lehrgangs sehr sicher gefühlt. Die Abläufe waren sehr gut und professionell.“ Insgesamt fünf PCR-Tests gab es für das gesamte DHB-Team im Rahmen der Spiele gegen Bosnien am Donnerstag in Düsseldorf und Sonntag in Tallinn. Der einzige positive: Bitters Test am Sonntagabend.