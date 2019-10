Recken-Gruselbilanz gegen die Rhein-Neckar Löwen: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Lächerlich wenige 1706 Zuschauer in der damaligen AWD-Hall (heute Swiss-Life-Hall) sahen vor mehr als acht Jahren das 33:32 der TSV Hannover-Burgdorf gegen die Mannheimer. Zwölf Tore von Löwen-Superstar Uwe Gensheimer reichten den Gästen damals nicht. Torge Johannsen warf neun Tore, Torwart-Bär Nenad Puljezevic hielt 22 Bälle! Der einzige Spieler im damaligen Recken-Kader, der heute noch in Hannover aktiv ist: Morten Olsen.

Es ist eine Ewigkeit her. Am 17. September 2011 haben die Recken das erste und einzige Mal ein Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Die Älteren werden sich erinnern.

Wichtige Stütze: Olsen wird umsorgt

Ob er morgen (19 Uhr) in der Tui-Arena gegen die Löwen auflaufen kann, ist fraglich. Seine lädierte linke Wade zwickt seit dem Comeback gegen Magdeburg wieder doller. Zudem kränkelt der Weltmeister. Die medizinische Abteilung wird alles dafür tun, ihn rechtzeitig fit zu bekommen. Der zweite Sieg gegen die nur schwer zu bändigen Löwen soll endlich her. Mit Olsen geht das besser. Die Recken-Chancen stehen morgen so gut wie nie. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Die Angst vor den Löwen

Seit dem Aufstieg 2009 bezieht die TSV regelmäßig Handball-Prügel gegen die Mannheimer. In 20 Bundesliga-Duellen gab es 19 Pleiten und eben diesen einen Sieg. Gegen kein anderes Team der Liga ist die Bilanz niederschmetternder. Selbst gegen Kiel nicht. Hinzu kommen drei Niederlagen im Pokal.

Auszüge aus der Gruselbilanz: das 28:40 gleich im ersten Liga-Aufeinandertreffen 2007, das 19:37 in 2014, das 18:30 in 2015 oder das 23:35 in 2017. So oft, wie die Recken schon von den Löwen verspeist wurden, dürfte eigentlich gar nichts mehr von ihnen übrig sein.