Gelungener Auftakt: Recken mit Start-Ziel-Sieg beim 26:25 gegen GWD Minden 

Um 18.58 Uhr waren die Recken in die abgedunkelte ZAG-Arena eingelaufen. Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen war sich nicht zu schade, hinterher zu helfen, schnell den Einlaufteppich wieder einzurollen. Auch auf den coronabedingt spärlich besetzten Rängen gaben die 1209 Fans gaben ihr Bestes, so laut wie möglich zu sein. „Super. Mehr geht nicht“, meinte Stefan von Görtz (45). Der Recken-Anhänger konnte „nachvollziehen“, dass der Fan-Ansturm noch ausgeblieben und die Arena nicht „ausverkauft“ war. Der Oberrang blieb praktisch frei.

Nach Abpfiff schwappte die Welle durch die ZAG-Arena. Animiert durchs Recken-Team, angeführt von Kapitän Fabian Böhm. Es gab schließlich was zu feiern. Mit 26:25 bezwang die TSV Hannover-Burgdorf zum Liga-Auftakt GWD Minden. Der Start nach der ewig langen Corona-Pause ist geglückt. Cheftrainer Carlos Ortega war „sehr glücklich. Mit einem Sieg zu starten, ist immer wichtig.“

Alfred Jönsson (links) schiebt sich an seinem Gegenspieler vorbei. ©

Im Mittelrang saß dagegen große Handball-Prominenz: Bundestrainer Alfred Gislason. Der suchte sich zum Saisonstart ein Spiel in der Nähe der Heimat Magdeburg aus. Neben Nationalmannschafts-Stammkraft Fabian Böhm nahm er besonders Evgeni Pevnov unter die Lupe. Gislason mangelt es gerade an gesunden Kreisläufern. „Aber auch sonst hat Hannover viele junge, interessante Spieler“, lobte der Bundestrainer.

Büchner gehört der erste Treffer

Er sah eine Partie, die zunächst von großer Nervosität auf beiden Seiten geprägt war. Gefühlt zitterten bei Gegner Minden noch ein bisschen mehr die Hände. Das erste Recken-Tor der Saison erzielte Linksaußen Vincent Büchner. Die Recken erhöhten direkt auf 3:0, mussten aber bald den Ausgleich zum 4:4 hinnehmen. Schuld daran waren eklatante Abspielfehler in den Reckenreihen.

Aber oft genug konnte hinten der überragend aufgelegte Ballfänger Urban Lesjak Minden-Würfe entschärfen und die Fehler seiner Vorderleute glattbügeln. Generell stand die Abwehr aber stabil, die Patzer passierten meistens vorne – allerdings gelangen den Recken auch wunderschöne Tore. Alfred Jönsson spielte mit dem Toptorschützen Ivan Martinovic Doppelpass und verwandelte per Kempa-Trick. Ex-Reckentorwart Malte Semisch war in dem Fall machtlos.

Kuzmanovski hat Vorentscheidung auf der Hand

Ab der 24. Minute mischte der lange an der Achillessehne angeschlagene Mittelmann Filip Kuzmanovski mit und gab sein Comeback. Der andere Neu-Recke Johan Hansen erhöhte umgehend auf 14:10. Erstmals waren die Recken mit vier Toren vorn. Und als Kuzmanovski kurz vor Ende der ersten Halbzeit das 17:11 auf der Hand hatte, wäre schon fast eine Vorentscheidung gefallen. Semisch stand aber im Weg. So ging es „nur“ mit 16:11 in die Kabine.

Und dieser vermeintlich beruhigende Vorsprung war beim 19:18 (44. Minute) schon fast aufgebraucht. Minden kam viel besser aus der Pause. Die Recken mussten in ihren Auswärtstrikots in Camouflage-Optik in den dazu passenden Kampfmodus wechseln.

Gut, gekämpft hatten sie auch vorher schon. Aber jetzt kam es drauf an. Das Team von Trainer Carlos Ortega tat sich etwas schwer, sich abzusetzen. Der Liga-Auftakt verwandelte sich in einen Mini-Krimi. Aber: Die Recken ließen sich vom erstarkten Gegner nicht einschüchtern. Sie nahmen den Kampf an und blieben immer vorne.