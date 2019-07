Gegen den ASV Hamm-Westfalen: Die Recken gehen nun in die nächste Testphase

Neun Spiele in zwölf Tagen, zum Schluss die nervige Finalpleite mit Kroatien gegen Frankreich bei der U21-WM in Spanien, dann die 19-Stunden-Rückreise-Odyssee nach Wien zum Papa – Ivan Martinovic hat stressige Wochen hinter sich. Allein 13 Stunden lang musste der neue Recke am Flughafen in Spanien ausharren, ehe es weiter nach Österreich ging.

Dort bleibt ihm nur wenig Zeit zur Entspannung. Spätestens am Donnerstag wird der Kroate bei der TSV Hannover-Burgdorf zurückerwartet. Am Test am Mittwoch gegen Zweitligist Hamm (19.30 Uhr, Gudrun-Pausewang-Halle, Burgdorf) nimmt der Vizeweltmeister und Turnier-MVP auf keinen Fall teil. Aber wer weiß, vielleicht sitzt er auf der Tribüne. Je nachdem, wann er aus Wien zurück ist.