Trainingsstart bei den Recken: Schock-Diagnose überschattet den Auftakt

Es war ein sehr übersichtliches Häuflein Handballer, das da gestern in Burgdorf beim Trainingsauftakt der Recken zusammenkam. Cheftrainer Carlos Ortega und seinem Assistene Iker Romero standen ganze elf Spieler zur Verfügung. Einer davon, der an der Schulter verletzte Malte Donker, saß überwiegend auf dem Ergometer. Der Schwede Alfred Jönsson ist nach Krankheit noch nicht wieder fit. Torwart Urban Lesjak hat noch Urlaub, Mait Matrail und Domenico Ebner spielen WM-Qualifikation. Timo Kastening, Fabian Böhm, Nejc Cehte und Morten Olsen sind bei der EM.

Martinovic-Diagnose bestätigt

Und Sorgenkind Ivan Martinovic? Der landete am Donnerstag in Hannover und wurde eingehend an seinem linken Fuß untersucht, den er sich am Montag – ausgerechent an seinem 22. Geburtstag – im Training der kroatischen Nationalmannschaft verknackst hatte. Schlimm: die Diagnose Mittelfußbruch hat sich bestätigt. Schlimmer: Martinovic soll operiert werden und könnte um die zwölf Wochen ausfallen. Im besten Fall schafft er es rechtzeitig zum Final Four Anfang April zurück, im schlechtesten Fall ist die Saison für den jungen Linkshänder gelaufen.