Die Recken fürs Grobe: Machen Brozovic und Pevnov auch gegen Lemgo dicht?

Die Recken könnten ihr Punktekonto ausgleichen und am zweiten Weihnachtsfeiertag (18 Uhr) beim SC Magdeburg sogar ins Plus drehen. „Zwei schwere Spiele, die Magdeburger hauen ja gefühlt gerade alles kurz und klein“, sagt Linksaußen Vincent Büchner.

In der Abwehr hat Lemgo zuletzt umgestellt, spielte über weite Strecken eine 5:1-Taktik und schlug damit die HSG Wetzlar (28:27). „Sonst spielen sie ein sehr solides 6:0, aber das können sie auch“, sagt Ortega, dessen Vertrag in Hannover in diesen Tagen verlängert werden dürfte, etwas über­­rascht.

Recken sind bislang von Corona verschont geblieben

Nicht alle Recken sind hundertprozentig fit, Kapitän Fabian Böhm hat nach der Niederlage in Leipzig mit nur wenigen Minuten Spielzeit aber wieder dreimal komplett mit der Mannschaft trainiert. Er könnte wieder eine größere Rolle spielen. Hannes Feise hat seine Rückenprobleme annähernd überwunden und ist ebenfalls einsatzbereit.

Überhaupt sind die Recken bislang von schwereren Verletzungen verschont geblieben – und auch von Corona. „Glück gehabt“, sagt Ortega und kreuzt rasch die Finger bei dieser Videopressekonferenz, „die Spieler verhalten sich vorbildlich, aber alles kann passieren in dieser Pandemie.“

"In Magdeburg ist etwas möglich"

Zum Feiern haben die Re­cken wenig Zeit, sollte es zu einem Sieg reichen, und auch Weihnachten läuft eher nebenbei mit. Sie trainieren Heiligabend und am ersten Feiertag, dann geht es schon nach Magdeburg. Ob das wohl ein frommer Wunsch bleibt, erstmals in dieser Spielzeit zwei Erfolge am Stück einzufahren? Der Sportchef bewertet das so: „Lemgo ist ganz sicher nicht einfach. Und in Magdeburg ist etwas möglich, aber Favorit sind wir da ganz sicher nicht.“