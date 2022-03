"Klares Statement gesetzt“: Recken trotzen dem Druck und feiern das 33:23 mit lauter Rockmusik

Auf einem mussten sie herumtrampeln nach diesem Sieg in der Handball-Bundesliga. Das ist zum Heimritual geworden bei den Recken, einen Spieler erwischt es. Ilija Brozovic entscheidet jeweils, wen sich das Team vorknöpft, und das tut er mit diebischem Vergnügen. Der Kroate wählte nach dem so wichtigen 33:23 am Donnerstag über den TVB Stuttgart den starken Torwart Domenico Ebner aus, und so bekam der eben alles ab.

Natürlich alles nicht ernst gemeint – mehr ein intensives Knuddeln, dieses Recken-Wohlfühlprogramm. „Da freut man sich nach so einem Sieg drüber“, sagte Ebner, „hätten wir verloren, wären wir unten reingerutscht.“