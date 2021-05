Nach drei Siegen in Folge: Recken wollen in der Tabelle klettern

Drei Siege in Folge – dieses Gefühl kannten die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf bislang nicht in dieser verrückten und sportlich eher mittelprächtigen Saison. Die Corona-Zwangspause hat sie stark gemacht. Nach der wochenlangen Quarantäne folgten auf die zwei achtbaren Niederlagen gegen die Topteams Kiel und Rhein-Neckar Löwen Siege gegen Wetzlar, Coburg und zuletzt am Sonntag gegen Lemgo. Anzeige Die zuvor minimale Abstiegsgefahr ist gebannt, die unsägliche Auswärtsmisere (15 Monate ohne Sieg) ist gekappt. Die Recken können ab jetzt frei aufspielen und sich für das mehrfach verschobene Pokal-Final-Four-Turnier in Hamburg Anfang Juni in Schwung bringen.

Top Ten schwer, aber nicht unmöglich Und in der Liga wollen die Recken doch noch das Minimalziel Top Ten erreichen. Das ist schwer, aber nicht unmöglich. Vom Zehnten Leipzig (27:27) trennen die Recken (24:30) nur drei Punkte. Doch die Konstellation trügt, denn die Tabelle ist wegen der zahlreichen verschobenen und noch nicht nachgeholten Spiele vollkommen schief. „Wir wollen nach oben krabbeln“, sagt Kapitän Fabian Böhm. „Wie viel, wird man sehen. Die Tabelle ist eng. Aber unser Programm ist gut, wir haben viele Spiele vor uns, in denen wir Punkte holen können gegen Teams unserer Kragenweite“, sagt Böhm. Drei sehr schwere Spiele (gegen Berlin, Flensburg und Melsungen) aus den letzten elf hat die TSV noch vor der Brust, der Rest (gegen Ludwigshafen, Minden, Nordhorn, Stuttgart, Erlangen, Essen Balingen und Leipzig) ist machbar. Super Spiel von Ebner Trotz der drei Siege am Stück kleben die Recken noch auf Rang 14 fest, jetzt sind sie endlich in Schlagdistanz zur Konkurrenz unmittelbar über ihnen. „Der Blick geht nach oben, jetzt geht’s aufwärts“, sagte Recken-Torwart Domenico Ebner euphorisch mit neuem Selbstvertrauen nach dem 26:24-Sieg in Lemgo. Mit seinen Paraden hatte er entscheidenden Anteil am Sieg. „Domenico hat ein super Spiel gemacht“, unterstrich Böhm, verteilte aber auch Lob an andere. „Es hat viel gepasst, Martin Hanne kommt in der zweiten Halbzeit rein und macht viele gute Aktionen. Auch Ilja Brozovic ist nach langer Verletzungspause zurück und macht sofort wieder einen guten Job.“ So war auch Trainer Carlos Ortega bester Dinge nach dem wichtigen Erfolg und wurde nicht müde, neben dem starken Keeper Ebner auch die Jungen zu loben. „Wenn wir wechseln müssen, ist das kein Problem. Sie werden immer besser“, sagte Ortega. Besonders erfreut war er von Hannes Auftritt. „Super, er hat einen sehr großen Schritt gemacht in dieser Saison.“

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 30. Spieltag: Füchse Berlin (H), Donnerstag, 13. Mai, 19 Uhr ©