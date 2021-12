Frustriert, enttäuscht, bedient: Die Recken machen immer wieder die gleichen Fehler

Dabei hatten die Recken fulminant begonnen, alles funktionierte, die Halle war da – so formulierte es der Sportchef. Dann gab es einen unerklärlichen Riss. „Es ist wie so oft in dieser Saison, dass wir insgesamt nur 45 Minuten sehr gut spielen“, sagt Kapitän Fabian Böhm. „Wir führen mit sechs Toren und geben dann die Bälle zu schnell her, bringen Göppingen ins Tempo, das ist superärgerlich.“ Böhm kam spät aufs Feld, hatte dann starke Szenen und erzielte drei Tore in Folge – speziell für ihn waren die jüngsten Er­eig­nis­se aber nicht gut.

"Daran habe ich großen Eigenanteil"

Zwar beeinträchtigen die Schmerzen in der linken Hand nicht (einige Bänder waren ge­ris­sen), aber Rückraumspieler Böhm überzeugte nicht. „Na­tür­lich bin ich mit der Situation nicht zufrieden, daran habe ich aber einen großen Eigenanteil“, sagt der 31-Jährige, „wenn ich dann gespielt habe, lief es nicht gut. Das ist aber Sport, es ist ein Auf und Ab, davon lasse ich mich nicht unterkriegen“, sagt Böhm und fügt hinzu: „Filip Kuzmanovski hat das gut ge­macht.“

Nach jüngst überzeugenden Auftritten – trotz unglücklicher Niederlagen gegen Kiel und den Hamburg – war Christian Prokop nun bedient. „Wir haben uns den Trend leicht kaputtgemacht“, sagte der Cheftrainer, der heute seinen 43. Geburtstag feiert, „diese Punkte nicht geholt zu haben, tut uns extrem weh.“

Eine schmerzhaft intensive Partie war es vor 2500 Zu­schau­ern gewesen. Sogar Rot gab es für Recke Hannes Feise nach einem Foul an Janus Smarason: „Gefühlt kommt er auf Kniehöhe angeflogen, ich treffe ihn auch, aber nicht mit dem Ellbogen ins Gesicht“, sagt der Osterwalder. So begründeten die arg kritisierten Schiedsrichter ihre Entscheidung. Sie hatten Hektik aufkommen lassen.