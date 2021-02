Weltmeisterliche Reckengrüße – spektakulärer Empfang in Dänemark

Montagnachmittag, 16.30 Uhr, Flughafen Kopenhagen-Kastrup: Die Maschine mit den Handball-Helden berührt dänischen Grund. Mit an Bord: Johan Hansen von der TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken stellen nach Morten Olsen 2019 erneut einen frischgebackenen Weltmeister aus ihren Reihen. Spektakulär: Das Flugzeug wurde auf den letzten Kilometern von zwei F-16-Kampfjets des dänischen Militärs begleitet. Ein himmlischer Tribut für die Champions, die sich mit dem WM-Pokal im Gepäck mittags in Kairo auf den Heimweg gemacht hatten.

Triumpfbogen aus Wasser

Kaum gelandet, kreierten zwei Löschfahrzeuge einen gigantischen Triumphbogen aus Wasser über dem Flugzeug. Mehr geht nicht. Handball hat in dem kleinen skandinavischen Land einen extrem hohen Stellenwert. Noch am Sonntagabend nach dem 26:24 im Finale im Wikingerduell gegen Schweden hatte sich Kronprinz Frederik per Video in die Kabine der Dänen geschaltet und von höchster Stelle gratuliert.