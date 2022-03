Eine Frage der Kraft? Recken geben Sieg beim Bergischen HC noch aus der Hand

Torwart Domenico Ebner konnte sich noch auf dem in Halbzeit vor Glückwünschen kaum retten. Die Recken führten mit 15:11 beim Bergischen HC in der Bundesliga, es sah stark nach dem ersten Sieg in diesem Jahr aus. In der zweiten Hälfte aber klappte bei der TSV Hannover-Burgdorf offensiv nicht mehr viel, die Partie kippte spät ging mit 23:25 verloren. „Es war vielleicht auch eine Frage der Kraft, wir sind immer mit der gleichen Formation angerannt“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen.

Die Recken begannen mit einem Kopfschütteln von Evgeni Pevnov. In der engen Solinger Klingenhalle sitzen die Zuschauer sehr dicht am Feld – und ein Fan forderte den Kreisläufer auf, er möge sich setzen. Was Pevnov gar nicht glauben konnte. Sehr überraschend ließ Coach Christian Prokop anfangen, er brachte Justus Fischer am Kreis und mit Bastian Roscheck im Innenblock. Das funktionierte ebenso gut wie Nejc Cehte im rechten Rückraum, er spielte für den am Rücken verletzten Ivan Martinovic. Er wird auch nicht für Kroatien auflaufen und soll erst nach der Länderspielpause wieder eingreifen.