Perfekter Start! TSV Hannover-Burgdorf gewinnt auch gegen Balingen 

Dieser Empfang war äußerst herzlich. Die Recken begrüßten ihren Ex-Trainer Jens Bürkle – von 2015 bis 2017 in Hannover – mit festen Umarmungen und warmen Worten. Bürkle, der mit Balingen zurück in der ersten Liga ist, kam bei seinem ersten Dienstbesuch in Hannover seit zwei Jahren ins Plaudern und Scherzen – vor dem Spiel.

Mit dem Anpfiff legten die Recken ihre Gastfreundlichkeit ab und pfefferten Bürkles Team einen Ball nach dem anderen in die Maschen. Das 31:23 war der dritten Sieg im dritten Saisonspiel.

Bürkle muss früh die erste Auszeit nehmen

Zwar ging Balingen mit 1:0 und 2:1 in Führung, danach drehten die Recken vorne auf und machten hinten dicht. Geburtstagskind Nejc Cehte (wurde 27) schenkte zum 5:3 ein. Torwart Domenico Ebner glänzte mit Paraden. Kapitän Fabian Böhm erhöhte per Doppelschlag auf 7:3. Bürkle musste angefressen schon nach 9:18 Minuten die erste Auszeit nehmen. Er tauschte den Torwart, doch Hannover traf weiter wie es wollte. Allerdings gelangen jetzt Balingen einige Buden, sodass sich der Rückstand aus Gästesicht bei noch moderaten drei bis vier Toren einpendelte.

„Wenn Hannover am Limit spielt, werden wir sie nicht kriegen. Und wenn sie einen schlechten Tag haben, brauchen wir einen guten. So einfach ist die Rechnung“, hatte Bürkle vorhergesagt. Die Wahrheit lag in der Mitte. Die Recken erwischten nicht ihren besten Tag, aber Balingen auch keinen Guten. Das reichte für Hannover, um mit 16:13 in die Pause zugehen.