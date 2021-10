"In der Crunchtime waren wir da": Ist die Recken-Macht nun erwacht?

Erst um 5 Uhr morgens kamen die müden, aber bestens gelaunten Recken am Freitag in Hannover an. Ein lockeres Krafttraining stand mittags noch auf dem Plan. „Das hat uns sehr gutgetan, es war ein sehr starker Auftritt“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen, „wir haben uns nicht abschütteln lassen.“

"In der Crunchtime waren wir da"

In der ersten Hälfte war der Rückstand der TSV nach verpasster Führung auf vier Treffer (12:16) angewachsen. Aber die Recken kamen zu­rück und nach dem Wechsel durch viele schöne Aktionen und vier Tore des jungen Mä­vers zum 20:20. „Er hat das überragend gelöst“, lobte Christophersen. Was dem Sportchef überdies besonders gefallen hat: Von der Bank kamen viele Impulse. Der junge Kreisläufer Koray Ayar durfte sich damit ebenso angesprochen fühlen wie der starke Filip Kuzmanovski, der mit fünf Toren in Hälfte zwei großen Anteil an der Wende gehabt und wie be­freit aufgespielt hatte. „In der Crunchtime waren wir da, und 22 Tore in der zweiten Halbzeit“, betonte Chris­to­pher­sen. Mävers formulierte es so: „Wir waren ja schon vorher gut, ohne uns zu belohnen. Diesmal haben wir es durchgezogen.“

Dass die jungen Spieler überzeugen, macht den Sportchef zuversichtlich: „Es ist ein gutes Gefühl, dass wir aus unserem Fundus den einen oder anderen Ausfall kompensieren.“ Das bedeutet auch: Neuverpflichtungen wird es zumindest bis zum Jahresende nicht ge­ben. „Wir sondieren weiter den Markt, aber kurzfristig werden wir keinen Spieler verpflichten“, sagt Chris­to­pher­sen. Zudem könnten bald die ersten Verletzten zurückkehren, allen voran Kreisläufer Evgeni Pevnov.

Donnerstag gegen Minden, im Pokal gegen Kiel

In die Heimpartie gegen das noch punktlose GWD Minden am nächsten Donnerstag (19.05 Uhr, ZAG-Arena) kann die TSV entspannter gehen. Ist die Recken-Macht nun also erwacht? „Es muss jedenfalls unser An­spruch sein, das Spiel zu gewinnen, obwohl Minden durchaus stark ist“, sagt Mä­vers – und klingt dabei schon wie ein Routinier.

Die Erwartungshaltung im Achtelfinale des DHB-Pokals ist da eine ganz andere. Am Freitag wurden die Paarungen ausgelost, die TSV Hannover-Burgdorf bekommt es daheim mit Meister THW Kiel zu tun. Die Partie ist für den 14./15. Dezember terminiert.